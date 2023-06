Meloni: “Vincere l’inverno demografico è una nostra sfida, il governo farà la sua parte’

(Adnkronos) – “Vincere l’inverno demografico, ci ha ricordato Papa Francesco, significa combattere qualcosa che va ‘contro le nostre famiglie, contro la nostra Patria, e anche contro il nostro futuro’. Questa è la nostra sfida. Una sfida ambiziosa, ma che non abbiamo paura di affrontare”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel messaggio inviato al convegno “Demografica” organizzato dall’Adnkronos presso il Palazzo dell’Informazione. “Il Governo c’è – assicura Meloni – ed è pronto a fare la sua parte”.

“I figli, i bambini, sono vita e speranza, come i semi da piantare per far crescere una foresta. Per decenni la cultura dominante ci ha detto esattamente il contrario. Ora è arrivato il momento di spezzare questa narrazione e invertire la tendenza, promuovendo la bellezza della genitorialità e costruendo un immaginario per la vita”.

“Noi vogliamo restituire agli italiani una Nazione nella quale essere padri non sia più considerato fuori moda ed essere madri non sia vista una scelta solo privata, ma un valore socialmente riconosciuto. Una Nazione nella quale fare un figlio vuol dire riconoscere di aver fatto una cosa bellissima, più grande di noi stessi, che non ci toglie nulla, che non ci priva di nulla e che non ci impedisce di realizzare i nostri sogni. E che contribuisce ad accumulare quegli anni di futuro, quel Pil demografico, indispensabile per assicurare che il fluire delle generazioni non si interrompa”.