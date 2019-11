Meme Star Wars, Baby Yoda e la serie The Mandalorian: ecco da dove arriva

Lo avrete visto sicuramente su qualche pagina Instagram dedita a rendere virali meme: un esserino verde con orecchie lunghe e occhi dolci. Non fatevi ingannare però, dietro quell’aria dolce e tenera si nasconde il futuro maestro Jedi. Già perché quell’esserino è mini Yoda, uno dei personaggi più potenti dell’universo di Star Wars.

La leggendaria saga nata dalla fervida immaginazione di George Lucas arriverà a breve nei cinema con un nuovo capitolo (l’ascesa di Skywalker), ma intanto riscuote enorme successo con la Serie TV ‘Star Wars: The Mandalorian’, universo narrativo in cui è presente Yoda in miniatura, diventato in breve tempo uno dei meme più utilizzati sul web.

‘The Mandalorian’ meglio di Strangers Things

La serie ‘The Mandalorian’ sta riscuotendo enorme successo, tanto da essere diventata la più richiesta, superando addirittura un mostro sacro come Stranger Things. A comunicarlo ParrotAnalytics: “Sebbene la demand expression sia un metro da non confondere con il numero di abbonati, si tratta di un ottimo indicatore di come The Mandalorian stia facendo guadagnare a Disney+ un gran numero di sottoscrizioni”.

In Italia non è ancora possibile però vedere la nuova serie di Star Wars, perché il servizio Disney Plus o Disney+ sarà disponibile nel nostro paese solo a partire dal 31 marzo 2020. Disney+ è un servizio streaming in abbonamento simile a Netflix che permette di accedere ad un ricchissimo catalogo nel quale sono presenti numerosissime opere Disney.