Menopausa, online un portale dedicato

In Italia, circa 17 milioni di donne vivono l’esperienza della menopausa o della perimenopausa, una fase naturale della vita femminile che può durare fino a un terzo della loro esistenza, grazie all’aumento dell’aspettativa di vita. Per offrire un valido supporto durante questo periodo, nasce il progetto “Menopausa, la guida”. Si tratta di una piattaforma online che fornisce informazioni utili e approfondimenti scientifici per aiutare le donne a gestire i cambiamenti fisici e psicologici che accompagnano la menopausa. L’iniziativa, lanciata oggi in occasione della Giornata della Menopausa, è patrocinata da Federfarma e realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

“Menopausa, la guida” è un progetto ideato e prodotto da Studiomaker, una casa di produzione audiovisiva indipendente specializzata nella divulgazione scientifica. La piattaforma offre un approccio multimediale e scientifico, avvalendosi della collaborazione di un comitato medico guidato dal professor Giovanni Scambia, esperto di Ostetricia e Ginecologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Direttore Scientifico del Policlinico Gemelli. L’obiettivo del progetto è fornire un supporto informativo alle donne, aiutandole ad affrontare la menopausa con consapevolezza, serenità e strumenti concreti per migliorare la loro qualità di vita.

La menopausa è una fase naturale della vita femminile che, a causa della riduzione degli estrogeni, comporta cambiamenti significativi nel corpo e può aumentare i rischi per alcune patologie, tra cui quelle cardiovascolari e osteoporotiche. Tuttavia, con le giuste informazioni e il supporto medico, queste sfide possono essere affrontate in modo efficace. Il progetto mira a diffondere conoscenze medico-scientifiche per abbattere i tabù culturali e i pregiudizi legati alla menopausa, sensibilizzando le donne sull’importanza di uno stile di vita sano e di una comunicazione aperta con i professionisti della salute.

Oltre ai contenuti pubblicati sul portale menopausalaguida.com, la Guida sarà distribuita anche in oltre 19.000 farmacie italiane, grazie alla collaborazione con Federfarma. I farmacisti, appositamente formati, avranno un ruolo chiave nel fornire informazioni corrette e nel sostenere le donne durante questo periodo. “Ogni giorno, più di 4 milioni e mezzo di persone entrano in farmacia, e l’80% di loro sono donne,” ha dichiarato Marco Cossolo, presidente di Federfarma. Questo rende la farmacia un luogo privilegiato per raggiungere le donne e offrire loro un canale di comunicazione diretto e affidabile.

