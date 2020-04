Mentana, la risposte dopo le critiche da Napoli: “Ridicolo piagnoni”

È bastato un titolo per scatenare il putiferio: “Ma a Napoli c’è anche un’eccellenza nella lotta al coronavirus: il Cotugno”. Un ‘anche’ che ha fatto infuriare i napoletani. Il titolo in questione è di un articolo di Open, il giornale online diretto da Enrico Mentana, che lo ha postato anche sulla sua pagina personale su Facebook.

Sono bastati pochi minuti per scatenare i commenti di moltissimi napoletani indignati dal titolo. “quell’ “anche” è molto triste, so che l’ha messo per far sollevare un’ennesima polemica, ma offende tanti che in questo momento, fuori dal Cotugno, si stanno facendo in quattro contro il Virus”, è una delle tante obiezioni che ha raccolto l’articolo di Open

La risposta di Mentana

Come spesso accade il direttore di Open e del Tg La7 ha interagito con i suoi followers rispondendo alle tante critiche che gli sono piovute addosso. Mentana non ha usato parole dolci, anzi, si è scagliato contro i contestatori in maniera netta: “Ridicoli piagnoni che vi attaccate a un semplice anche, imparate l’italiano. Amo Napoli più di voi evidentemente”.

Risposta pungente, senza giri di parole. Una replica che ha però rinfocolato gli attriti innescando una nuova serie di commenti. Un botta e risposta che deve ancora trovare la sua conclusione dopo le tante polemiche che ha innescato nelle ultime ore.