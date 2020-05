Meraviglie con Alberto Angela oggi 6 Maggio su Rai1: orario, quali città, ospiti e tappe

Alberto Angela rinnova la sua preziosa presenza abitudinaria su Rai1 con le “Meraviglie” italiane: si riparte, dunque, in questi giorni di isolamenti per via del coronavirus con l’ideale viaggio tecnologico, storico e culturale che l’esperto Alberto Angela porta sulla Rai allo scopo di fornire indicazioni e conoscenze circa le bellezze storiche, culturali e architettoniche del nostro paese.

Ma dove andremo in queste tappe di oggi, 6 Maggio 2020 con Alberto Angela su Rai 1 in prima serata?

Meraviglie con Alberto Angela oggi 6 Maggio su Rai1: Mantova, piazza Navona, Amalfi

Andremo a Mantova, a Piazza Navona e Amalfi con il suo mare

con tanto di presenza chic, di Renzo Arbore. Eccole le tre tappe del viaggio di Alberto Angela, di oggi.

Nella serata di mercoledì 6 maggio alle 21.25 su Rai1, tra le Meraviglie d’Italia che vedremo con Alberto Angela si sarà in primo luogo la città di Mantova con il Palazzo Ducale e Palazzo Te.

In seguito si passa a Piazza Navona a Roma e, infine, si arriva in costiera amalfitana e una immersione nella bellezza litoranea.

Il viaggio tramite i Tesori italiani parte da Mantova, una città legata al nome dei Gonzaga, i signori che l’hanno governata per quattro secoli. Si visiterà il Palazzo Ducale con la camera degli sposi dipinta da Andrea Mantegna e Palazzo Te con gli affreschi di Giulio Romano, passando per il racconto di una donna che del Cinquecento è stata una delle sicure protagoniste: Isabella d’Este.

La seconda fase del viaggio sarà come detto a Piazza Navona a Roma. Pensata prima come stadio dall’imperatore Domiziano, a gioiello dell’arte barocca, la piazza diventa il traino per Alberto Angela per farci conoscere meglio due dei maggiori architetti del Seicento: Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Ospite per raccontare il tutto, un romano doc: Gigi Proietti.

Chiusura sul mare: ad Amalfi con la sua costiera, con il duomo simbolo della potenza marinara italiana nel medioevo. Una full immersion di Alberto Angela nelle acque di Baia farà venire fuori tesori e simboli dell’antica potenza della civiltà romana. Con un grande contributo: quello di Renzo Arbore che parlerà dei piaceri offerti dalla costiera amalfitana.

