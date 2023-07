Mercato del lavoro in Italia, ecco i dati relativi allo scorso giugno sulle città, le offerte, le mansioni ed i titoli di studio

Snocciolando con cadenza mensile i suoi dati, l’Istituto di Ricerca, al di la del fatto che continuiamo a toccare con mano una realtà economica a dir poco inquietante, continua però a sostenere che nel Paese la disoccupazione sarebbe diminuita. Ma le cose stanno veramente così?

Abbiamo così deciso di consultare il report degli ultimi studi condotti da una società specializzata come AnnunciLavoro360, uno dei portali online sicuramente leader nel settore del reclutamento.

Il mercato del lavoro, sono le città del Nord Italia a guidare la classifica delle offerte di lavoro, mentre al Sud la situazione è invece più critica

Intanto (che novità!), sono le città del Nord Italia a guidare la classifica delle offerte di lavoro. Stando infatti ai recenti dati relativi al mese dello scorso giugno, viene evidenziata ‘una forte presenza di offerte di lavoro nelle province e città del nord, con Milano che guida la classifica con 40.366 annunci. Seguono Roma, Bologna, Bergamo e Torino’. Nel sud Italia, invece, la situazione è più critica. Cagliari, Pescara, Siracusa, Potenza ed Enna sono le province con il minor numero di offerte di lavoro. Le mansioni più richieste in queste aree sono quelle di cameriere, autista, ingegnere, operatore di call center e barista.

Insomma, riassumendo, nello specifico, tra le città dove l’occupazione ‘è possibile’, ecco Cinisello Balsamo, Bresso, Sesto San Giovanni, Cusano Milanino e Bollate, a guidare la classifica delle offerte di lavoro. Al contrario, Polla, Clauzetto, Orco Feglino, Caianello e Casalciprano sono le città con il minor numero di annunci.

Il mercato del lavoro: cosa cercano, dove, quale tipo di contratto, ed i titoli di studio più richiesti

Riguardo invece a quelle che sono le mansioni più richieste a livello nazionale, sono quelle di ingegnere, marketing e contabile, seguite da ruoli nel settore dell’informatica e dell’economia. Il report evidenzia inoltre una forte domanda per i lavoratori autisti, che si classificano al secondo posto tra le professioni più richieste. Tre le aziende che offrono più posti di lavoro, spiccano Adecco Italia Spa, Randstad Italia Spa, ManpowerGroup, Manpower e CPM Italy.

Le regioni italiane con il maggior numero di offerte sono la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Piemonte e la Toscana. Al contrario, Basilicata, Molise, Trentino-Alto Adige, Sardegna e Umbria sono le regioni con il minor numero di annunci.

Le tipologie di contratto più richieste sono quelle part-time, a tempo determinato, a tempo pieno, consulenza e tirocinio.

I titoli di studio più richiesti sono il diploma di maturità, la laurea, il master, la scuola dell’obbligo e il dottorato.

Il mercato del lavoro: le città con più candidati sono Roma, Palermo, Milano, Genova e Catania

Altro dato interessante, che si evince dal report stilato da AnnunciLavoro360, le mansioni con più candidati, che sono quelle nel settore alimentare, abbigliamento/tessile/moda, turistico/alberghiero/ristorazione, commercio/grande distribuzione e trasporti/logistica.

In tal senso, le città con più candidati sono Roma, Palermo, Milano, Genova e Catania.

Ovviamente, questi dati che abbiamo riassunto, offrono un’immagine chiara e aggiornata del mercato del lavoro italiano, evidenziando le aree con le maggiori opportunità lavorative e quelle che invece necessitano di un maggiore impegno per la creazione di nuovi posti di lavoro. Nello specifico, per quel che riguarda AnnunciLavoro360, l’impegno è quello di fornire informazioni accurate e tempestive per aiutare sia i datori di lavoro che i candidati a prendere decisioni informate.

Max