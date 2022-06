Mercato Milan, news: Fernandez alternativa a Sanches

(Adnkronos) – Il Milan studia rinforzi per il suo centrocampo e Renato Sanches, pur restando la prima opzione, non è l’unica. L’inserimento del Psg nella trattativa per il 24enne portoghese del Lille ha infatti cambiato le condizioni, secondo quanto riporta Sky Sport. La possibilità che il Milan possa perdere il giocatore esiste ma il club è intenzionato a continuare a lavorare per portarlo in rossonero. Un altro nome sul quale il Milan aveva lavorato è quello di Enzo Fernandez del River Plate, per il quale Moncada era anche stato in Argentina e aveva incontrato gli agenti: il giocatore classe 2001 ha una clausola da 20 milioni di euro e aspetta un segnale dai rossoneri. Intanto sulle sue tracce ci sono però anche Benfica e Wolverhampton. Per ora il Milan non ha approfondito la trattativa ma monitora la situazione del 21enne argentino.

A complicare i piani del Milan nell’operazione Renato Sanches sono intervenute anche le ultime novità in casa Paris Saint-Germain. A Parigi è arrivato da pochi giorni il nuovo direttore sportivo Luis Campos, lo stesso dirigente che portò Renato Sanches al Lille nell’estate del 2019, nonostante il centrocampista portoghese arrivasse da un’esperienza molto negativa allo Swansea, dove si era trasferito in prestito dal Bayern Monaco. Al Psg, inoltre, Sanches ritroverebbe probabilmente anche Galtier – pronto a diventare il nuovo allenatore dei parigini – allenatore con il quale ha vinto al Lille.

Nelle ultime ore intanto ci sono stati nuovi contatti tra la nuova proprietà, RedBird, Maldini e Massara per il rinnovo contrattuale di entrambi i dirigenti del Milan. La speranza di Maldini e Massara è di completare tutto entro questa settimana, senza slittare alla prossima e formalizzare il prolungamento dell’accordo. Un dato che permetterebbe al club rossonero di tornare ad accelerare sugli obiettivi di mercato.