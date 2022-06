Mercato Roma, caldissima la pista Guedes. Si starebbe decisamente avvicinando a vestire la maglia giallorossa Gonçalo Guedes, uno dei nomi che, a quanto pare, Josè Mourinho avrebbe fatto direttamente alla dirigenza capitolina in virtù dell’esigenza di rinforzare il reparto offensivo, aumentando, almeno su carta, il numero delle reti.

Ci sarebbe una figura in grado di dare una grossa mano nell’operazione: Jorge Mendes, l’agente di José Mourinho, è anche il manager di Gonçalo Guedes. Nonché di Gattuso, neo tecnico del Valencia, squadra presso sui è tesserato Guedes.

Mercato Roma, pista Guedes

Il legame tra l’Italia e la Spagna, Roma e Valencia, dunque ha il timbro del super procuratore lusitano, in grado di poter far sbloccare la trattativa per l’ala portoghese, lanciando Gonçalo Guedes nella Capitale.

La Roma lo vuole e l’ala portoghese pare voglia la Roma, allettato, pare, dalla possibilità di lavorare con Mourinho, uno dei suoi miti. Inoltre, il Valencia, secondo rumors, avrebbe necessità di vendere Guedes, su cui sono piombate anche Wolverhampton (club a sua volta molto vicino alle dinamiche dello stesso Mendes) e il Siviglia dell’ex d.s. giallorosso Monchi.

La soglia temporale dovrebbe essere quella entro il 30 giugno per esigenze legate al bilancio ed al fair play finanziario. Si parte da 40 milioni di euro per Guedes che, se la cessione del portoghese dovesse verificarsi prima del prossimo 30 giugno, potrebbero calare. E si parla anche di una contropartita tecnica due giocatori che nella Roma non hanno futuro: Darboe e Amadou Diawara. La Roma ambierebbe a pagare Guedes 20-22 milioni di euro. Mendes permettendo.