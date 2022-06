Mercato Roma, si avvicina Celik, rumors su Douglas Luiz. Il prossimo mercato giallorosso, almeno nell’imminente periodo, sembra avere il turco Celik del Lille come principale obiettivo in dirittura d’arrivo.

Mercato Roma, si chiude per Celik

L’esterno basso destro e la Roma sono separati ancora per una leggera differenza economica, ma tutti i numeri e le indiscrezioni sembrano convergere verso una chiusura prossima dell’operazione. Sempre più insistenti invece i rumors sul brasiliano Douglas Luiz, cartellino di proprietà dell’Aston Villa, che ha appena preso a parametro zero il francese Kamara.

Contratto in scadenza il trenta giugno del prossimo anno Douglas Luiz pare non aver voglia di accettare offerte di prolungamento col club inglese. La Roma potrebbe arrivare sui ventidue-ventitrè milioni più bonus.

Roma, centrocampo: tra Douglas Luiz e Frattesi

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per sciogliere le riserve, anche in virtù di una pista, più o meno alternativa, relativa al ritorno di Frattesi, cresciuto nelle giovanili giallorosse e poi esploso al Sassuolo. Il Club emiliano chiede una cifra intorno ai 30 milioni di euro, rispetto alla quale però la Roma vanta una percentuale sulla futura rivendita che potrebbe ‘scalare’ dal prezzo finale, a sua volta parcellizzato anche con il possibile inserimento di uno-due giovani della Primavera da girare ai neroverdi per abbassare il prezzo.

Quanto a Celik, individuato come il giocatore giusto da affiancare a Karsdorp sulla corsia destra andrebbe a creare una alternanza-concorrenza che accrescerebbe la qualità e alla continuità nel ruolo. Da giorni Roma e Lille, in costante contatto, stanno cercando di accordarsi sui numeri. Tutto fa supporre l’intesa finale. L’idea del brasiliano Douglas Luiz, dipende in realtà da tanti fattori incrociati, in primis l’auspicio, in quel di Trigoria, che i soldi per l’operazione giungano dalle cessioni.

Mercato Roma: il nodo delle cessioni

Gli indiziati sono Veretout e di Kluivert in primis, per i quali ci sono piste francesi date per calde. Al riguardo al centrocampista che la Roma sta cercando, il ritorno di Frattesi, che sta facendo di tutto e di più perché il Sassuolo, fa ipotizzare molti addetti ai lavori che in settimana si possa chiudere: ma questa potrebbe non essere l’unica novità in entrata nel reparto in mediana.