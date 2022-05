Mercato Roma, Totti: “Lunedì parlo con Dybala”

(Adnkronos) – “Vedremo se riusciremo a portare” Paulo Dybala “a Roma”. Lo dice, ai microfoni di Sky Sport, la bandiera della Roma Francesco Totti in merito alla possibilità di ingaggiare Paulo Dybala, che ha concluso dopo 7 anni la sua avventura alla Juventus. “Lunedì lo incontrerò e spero di convincerlo. Siamo a Milano per la partita di Eto’o, giocheremo insieme e gli darò qualche consiglio, cercherò di mettergli qualcosa in testa, speriamo di riuscirci. Sempre che la Roma sia della mia stessa idea”.

Totti non fa parte dell’organigramma della Roma e alle domande su un eventuale rientro nella società giallorossa risponde: “A chi non piacerebbe essere alla Roma? Conosciamo le problematiche che ci sono state ma la proprietà nuova ha altre idee rispetto a quella passata. I matrimoni si fanno sempre in due però, la cosa importante però è che la Roma vada bene”.