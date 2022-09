Meritocrazia Italia, 20 e 21 ottobre IV Congresso nazionale, obiettivo democrazia partecipativa

(Adnkronos) – Si terrà a Roma, nei giorni 20 e 21 ottobre 2022, il quarto Congresso nazionale di Meritocrazia Italia 2022, ‘Obiettivo Democrazia partecipativa’, che guardando alle ragioni del fallimento della politica del mero consenso, ai bisogni e alle strategie da adottare per il ripristino di un benessere sostenibile e condiviso, in regime di piena equità sociale, si farà interprete di alcuni punti chiave: l’insufficienza della politica fatta esclusivamente nelle aule del Parlamento; l’indifferenza diffusa al benessere collettivo; la necessità di sviluppo di un senso civico, che dipende innanzitutto dall’impegno individuale. L’annuncio è di Meritocrazia Italia.

“La politica fatta nelle aule del Parlamento è insufficiente al ripristino degli equilibri sociali e alla ristrutturazione di una comunità disaggregata e incerta; Purtroppo l’indifferenza resta il male più comune – si legge nel comunicato – Nasce dalla convinzione che il benessere collettivo non sia nella possibilità dei singoli. Si perde di vista la dimensione partecipativa della libertà, che è conquista continua; Senso civico, cura dell’ambiente e delle relazioni sono indici del grado di Civiltà di un Popolo, che dipende anche e soprattutto dall’impegno individuale. Siamo responsabili dello spazio condiviso tanto quanto lo siamo di quello privato”. Da questa convinzione, l’idea di un Congresso che nella giornata di venerdì 21, in particolare, chiamerà dirigenti MI e ospiti illustri anche del panorama internazionale, rappresentanti di tutte le forze politiche, professionisti e Istituzioni al libero confronto sul ruolo riservato al cittadino nell’azione politica. La prima sessione, dedicata a “La Cultura della partecipazione”, sarà moderata dal giornalista Rai Daniele Rotondo; la seconda, su “Il programma di Governo: la politica della stabilità”, sarà moderata da Giuliano Giubilei, già Giornalista Rai.

In due corner tematici sarà dedicata attenzione agli attualissimi temi della revisione dei sistemi di recupero energetico e dell’incidenza dei nuovi sistemi di comunicazione sulle dinamiche relazionali e lavorative. Come sempre, le conclusioni dei lavori saranno affidate al Presidente nazionale Walter Mauriello, che anticipa: “Ogni cittadino può e deve essere protagonista della vita politica quotidianamente. Perché per vivere in una società migliore è indispensabile il contributo di tutti, e perché non è politica soltanto quella che si fa nelle aule del Parlamento o forti di un incarico governativo. La politica è in ogni gesto. La politica è in ogni momento di confronto, e di ascolto. La politica è nella scelta di condividere percorsi di costruzione”. Infine sabato 21 verrà presentata la Mozione congressuale di Meritocrazia Italia e saranno condivise le intenzioni programmatiche di Coordinamenti regionali e Ministeri Mi per il prossimo anno. Per partecipare all’evento, è possibile iscriversi online sul sito www.meritocrazia.