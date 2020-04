Merkel: in gioco c’è la tenuta dell’Europa

Angela Merkel è stata chiarissima: in queste ore, chiamata ancora una volta ad esprimersi in merito alla crisi profonda che è derivata dalla pandemia da coronavirus ha ammesso: “in gioco c’è la tenuta dell’Europa”.

Secondo la numero uno della politica tedesca il ‘Coronavirus è la prova più grande da seconda guerra mondiale’.

Merkel: coronavirus prova più grande da seconda guerra mondiale

“Viviamo tempi straordinari”, ha detto la Merkel, in considerazione del fatto che siamo di fronte alla “più grande prova” dalla seconda guerra mondiale e dunque “in gioco c’è la tenuta dell’Europa”. Sono parole autorevoli, e che lasciano presagire alcuni indizi abbastanza corposi circa le linee strategiche e istituzionali che la sua Germania andrà ad assumere da qui in avanti, quelle di Angela Merkel. La quale ha preso parola al Bundestag in vista del consiglio europeo di oggi.

“Una cosa è chiara: dovremo essere pronti a dare contributi chiaramente più alti per il bilancio europeo”, ha ammesso Angela Merkel.

Nella pandemia bisogna “agire in modo veloce”, per la mutualizzazione del debito si dovrebbero “modificare i trattati“, e questo richiede tempo e il coinvolgimento dei parlamenti. “Riusciremo a superare questa prova gigantesca come società e come Europa”, ha continuato la cancelliera. Insomma, indicazioni piuttosto interessanti, specie se dette da chi è alla guida della locomotiva dell’intero meccanismo europeo.