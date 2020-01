Mertens al Chelsea, c’è l’offerta. E salta Rodriguez al Napoli

Mertens al Chelsea, l’affare è possibile. A riportarlo è Gianlucadimarzio.com, che ha reso noto il forte interesse del club inglese nei confronti dell’attaccante belga. I Blues hanno infatti avanzato una proposta concreta al Napoli: un indennizzo di 6/7 milioni di euro nonostante la scadenza a giugno.

Il Napoli al momento tentenna, vorrebbe definire la cessione dell’attaccante per poi tenerlo in prestito fino a giugno. Un’ipotesi respinta dal Chelsea, che nel caso in cui riuscisse a portare a Londra Mertens libererebbe Giroud su cui c’è l’interesse del Tottenham.

Napoli, niente Rodriguez

Mentre il Napoli riflette sul futuro di Mertens, che potrebbe presto tingersi di Blues, la società azzurra ha intanto incassato il ‘no’ del Milan nell’ambito dell’affare Rodriguez, che sembrava ormai ad un passo dal Napoli.

Il Milan non ha infatti accettato le condizioni avanzate dal Napoli, ossia di un prestito con diritto di riscatto. Per il laterale rossonero ora si riapre quindi la pista PSV. Diverse trattative in ballo in queste ore frenetiche di calciomercato che si avvia verso la conclusione.