Mes, Calenda: “Ratifica? Da governo gigantesca supercazzola”

(Adnkronos) – ”Dire che non è il momento politico di ratificare il Mes mi sembra una gigantesca supercazzola per usare una battuta del famoso film ‘Amici miei’…”. Lo ha detto Carlo Calenda ai microfoni di Radio anch’io, per poi ribadire il concetto su Twitter: ”La supercazzola della maggioranza sul Mes è lo specchio di un governo in stato confusionale”.

”E’ tutto un teatrino, è folclore – ha sottolineato il leader di Azione -. Il Mes verrà assolutamente ratificato dicendo che avremmo ottenuto qualcosa sul patto di stabilità che poi non abbiamo ottenuto. Mi richiami quando succederà…”.