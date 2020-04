Mes, Giorgia Meloni replica al M5S: “Ma quando si vota sulla piattaforma Rousseau?”

Come riportato nei giorni scorsi, l’Aula ha respinto l’odg presentato da Fdi contro il Mes. Un richiesta bocciata da una maggioranza schiacciante e dunque finita lì. No. Poco dopo infatti dal blog dei 5stelle è partito un durissimo attacco contro la Meloni, definita addirittura ‘traditrice della Patria’, e seguito da tutta una serie di articolazioni che, in verità, vista l’evidente incoerenza e malleabilità del Movimento, veramente insensate e gratuite.

“Venti vostri deputati non hanno seguito il diktat”

Un attacco al quale la leader di Fdi è tornata oggi a replicare, scrivendo dal suo profilo social: ”Vedo che molti esponenti Cinquestelle si agitano per convincere la loro base che il nostro ordine del giorno contro il Mes era una pagliacciata, giustificando così il loro clamoroso voto contrario. Però c’è un problema in questa loro narrazione – fa notate la Meloni – tra favorevoli al nostro Odg, astenuti e deputati che hanno tolto la tessera per non votare contro, risulta dal tabulato che almeno 20 deputati del Movimento non avrebbero seguito il diktat di partito. Cosa significa secondo voi?”.

“Ma quando voterete il Mes sulla Rousseau?”

Quindi la prima firmataria del no al Mes per il Fdi, conclude con una domanda: ”P.s. Ma quando si vota sulla piattaforma Rousseau sul MES? Sono curiosa di sapere cosa ne pensa la base grillina dell’apertura fatta dal M5S. O questa volta niente democrazia diretta?”.

