Mes, Matteo Renzi “se la vedessero tra di loro”

Sempre sul Mes, argomento principale della scena politica di questi giorni, Matteo Renzi ha tenuto ha ribadire che ‘la cosa’ poco tocca Italia Viva in quanto, ha tenuto ad affermare, “noi non abbiamo nulla su cui litigare, quindi se la vedessero tra di loro“. Quindi, così come espresso anche dal ministro di Maio, l’ex segretario del Pd ribadisce che “ogni decisione sul Mes diventerà definitiva solo dopo che il Parlamento si sarà pronunciato a partire dalle risoluzioni che saranno approvate l’11 dicembre, in occasione delle comunicazioni che il Presidente del Consiglio renderà in vista del prossimo Consiglio Europeo“.

