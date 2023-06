Mes, testo base Pd per ratifica: centrodestra non partecipa a lavori

(Adnkronos) – La commissione Esteri della Camera ha adottato il testo base del Pd per la ratifica del Mes. I parlamentari del centrodestra non hanno partecipato ai lavori. Il testo è stato adottato con i voti a favore del Pd e del Terzo Polo. I 5 Stelle e Verdi-Sinistra si sono astenuti.

“Una maggioranza compatta solo nel fuggire dalle proprie responsabilità. Sul Mes disertano la commissione Esteri e il governo si rifiuta di dare parere. Ora il testo di ratifica voluto dal Pd arriva in aula, lì sarà impossibile continuare a nascondere la loro inadeguatezza”, afferma la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, su twitter.

“La destra non ha avuto il coraggio di venire in commissione Esteri e votare sul Mes. Abbiamo adottato il testo base e proseguiamo l’esame. Questa destra è così: abbandonano la barca appena devono prendersi la responsabilità di decidere per l’Italia”, twitta Lia Quartapelle del Pd. “Nuova puntata della maggioranza sul Mes. Non si presentano in Commissione esteri. Assenti ingiustificati e senza parere del governo. Ora il testo base andrà in aula, ma la questione non cambia: non sanno cosa fare. Siamo in Parlamento, ma loro continuano oltre ogni decenza”, incalza Enzo Amendola.