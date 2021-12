Messa Papa in stadio a Nicosia, arrestato un uomo con coltello

Voleva entrare con un coltello nello stadio di Nicosia dove papa Francesco ha celebrato la messa. L’uomo è stato arrestato dalla polizia di Cipro. Agli agenti che l’hanno fermato prima dell’ingresso, il 43enne – che viene descritto come ‘non cipriota’ – ha detto che portava il coltello per difendersi. Al momento non sono state diffuse altre notizie. L’incidente non ha avuto conseguenze sullo svolgimento della messa all’aperto, alla quale hanno partecipato 10mila fedeli.

Oggi è il secondo giorno di viaggio a Cipro per il Pontefice. L’ultimo appuntamento per lui sull’isola sarà la preghiera ecumenica con i migranti. Avverrà nel pomeriggio, nella chiesa di Santa Croce a Nicosia. Domani Bergoglio partirà per l’altra tappa del 35esimo viaggio apostolico: Grecia e vi la tappa a Lesbo tra i migranti.