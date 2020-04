Messa sospesa e parroco multato: furia Sgarbi. Ecco il video

Un paesino di poche anime del cremonese, la chiesa dove Don Lino, il parroco, sta celebrando la Messa. Fra i 30 banchi, con le dovute distanze e mascherina sul volto, 14 fedeli cercano speranza e conforto nella preghiera.

ARRIVA IL CARABINIERE

D’un tratto, nel bel mezzo della cerimonia, non senza imbarazzo entra un carabiniere (gli ordini sono ordini) il quale, suo malgrado, ‘deve’ intimare lo stop all’officiente e, al tempo stesso, sanzionarlo per quasi 500 euro.

UNA SCENA INDEGNA…

Il parroco rimane di stucco, non tanto per la sanzione, che annuncia paghera’, quanto per il non rispetto da parte delle autorita’ cittadine – sindaco in testa – nei confronti della liberta’ di culto, per altro sancita dalla Costituzione.

IL DURO SFOGO DI SGARBI

L’episodio ha letteralmente mandato fuori di testa – per certi versi a ragione – Vittorio Sgarbi, come si evince dal video che postiamo: