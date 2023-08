Messaggi Ferragosto 2023, le migliori frasi e immagini da mandare su WhatsApp

Eccoci! È arrivato Ferragosto 2023: nonostante i tanti problemi che gli italiani vivono, la crisi, i pochi soldi, le difficili vacanze, Ferragosto resta Ferragosto, di anno in anno, e la voglia è sempre la stessa: in effetti, c’è solo una cosa che conta davvero in questo giorno, ed è divertirsi e rilassarsi il più possibile.

In compagnia di chi amiamo, se si può. Ovunque ci si trovi, è molto bello poi scambiarsi auguri vicendevoli. Tutti amano festeggiare il 15 di agosto, ma non tutti possono scambiarsi auguri di persona. Per questo esistono i social e WhatsApp.

E infatti, ecco a noi una importante e gradita carrellata di possibili messaggi che possiamo inviarci a vicenda su WhatApp. Buona lettura!

Messaggi auguri di Ferragosto 2023 da inviare su WhatsApp

Passano gli anni ma le domande restano sempre le stesse: esiste Dio? Siamo soli nell’universo? Che farai a Ferragosto?

Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole “ti” e “aspetto col digestivo in mano”

Prova costume fallita: non pensiamoci, godiamoci il Ferragosto e da domani tutti a dieta!

“Cosa fai a Ferragosto?” è la versione estiva del “Cosa fai a Capodanno?”

A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido Ferragosto!

Frasi per Ferragosto, cosa scrivere ad amici e parenti su WhatsApp

