Messe e funerali, la Cei si confronta col governo per una graduale riapertura ai fedeli

“Il Consiglio permanente ha condiviso l’impegno della Segreteria Generale, nell’interlocuzione con le Istituzioni governative, per definire un percorso meno condizionato all’accesso e alle celebrazioni liturgiche per i fedeli, in vista anche della nuova fase che si aprirà dopo il 3 maggio. E’ fondamentale dare una risposta alle attese di tanta gente, anche come contributo alla coesione sociale nei diversi territori”.

Un pacchetto di proposte approvato da Bassetti

Come è giusto che sia se, nell’imminenza della fase 2, imprese ed imprenditori reclamano la ripresa delle attività, allo stesso modo la Cei ha avviato un dialogo con il governo, per cercare in comune accordo, di definire un graduale ritorno alle messe ed alle cerimonie funebri – aperti ai fedeli – dopo la data fissata del 3 maggio. Per l’occasione i Vescovi hanno stilato un vero e proprio pacchetto, nell’ambito della riunione di ieri del Consiglio Permanente, presieduto da Gualtiero Bassetti.

