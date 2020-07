Messi All’Inter? Un indizio dalla Tv di Suning

Messi all’Inter, la clamorosa notizia ha iniziato a fare il giro del mondo dopo che il padre dell’argentino ha deciso di comprare degli immobili a Milano. Indizio di mercato? E’ la prima cosa che hanno pensato tutti. Poi sono state svelate le ragioni dell’investimento: alla famiglia Messi piace la città di Milano e aveva piacere di investire in loco.

Verità? Probabile, ma questo non ha spento la sete di curiosità dell’ambiente interista, che ciclicamente torna a sognare il fenomeno argentino. Un acquisto stile Cristiano Ronaldo, in grado di ribaltare le dinamiche del campionato e allo stesso tempo garantire al club entrate stratosferiche. Ad alimentare ancora il mistero ci ha pensato anche la Tv di Suning, la società che gestisce l’Inter.

Messi proiettato sul Duomo di Milano

Il sito ufficiale di Suning, per presentare la partita di stasera contro il Napoli, ha utilizzato un modo veramente alternativo e allo stesso tempo intrigante. Sul Duomo di Milano, infatti, è proiettata l’immagine di Messi nella sua classica esultanza. Dita al cielo e testa all’insù.

Indizio di mercato quindi? Probabile. Ma non sicuro. Suning ha infatti fatto lo stesso con l’immagine di Tonali, che al momento non è stato acquistato dal club nerazzurro. Motivo per credere che oltre alla voglia di regalare il sogno si tifosi nerazzurri ci sia poco altro. Non è detto poi che la trattativa non possa avviarsi, ma al momento appare molto complicata. Ma sognare non costa nulla, e Suning in questo aiuta.