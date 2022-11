Messi e la maglia del Messico, il calcio che ‘inguaia’ Leo – Video

(Adnkronos) – Un calcio, magari non volontario, alla maglia del Messico e Leo Messi finisce nei guai. Il video registrato nello spogliatoio dell’Argentina dopo la vittoria per 2-0 contro il Messico ai Mondiali di Qatar 2022 crea qualche grattacapo al numero 10. Nell’euforia generale, come mostra la clip pubblicata dalla federcalcio argentina, Messi allontana con il piede una maglia del Messico appoggiata a terra. Apriti cielo: il gesto scatena reazioni furenti, compresa quella del pugile messicano Saul Canelo Alvarez: Messi “ha preso a calci la nostra bandiera, preghi di non incontrarmi mai”.