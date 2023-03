Messi e lo smartphone d’oro a compagni Argentina per Mondiali 2022

(Adnkronos) – Lionel Messi ha voluto fare un regalo ai compagni di Nazionale e allo staff dell’Argentina per la vittoria del Mondiale di Qatar 2022. Il campione del Psg, secondo ‘Olè’, ha omaggiato compagni di nazionale e membri dello staff 35 ‘iphone 14’ con cover in oro, dal valore di circa 3000 euro ciascuno. Su ogni custodia figura il numero di maglia e il nome del destinatario, oltre al simbolo della Federcalcio argentina con le tre stelle e la scritta ‘World Champions 2022’. Il numero 10 dell’albiceleste li consegnerà personalmente in occasione del raduno per le amichevoli della Seleccion contro Panama e Curaçao.