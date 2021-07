Messi è ufficialmente svincolato, ma il Barcellona è pronto ad annunciare il rinnovo

Messi non è più un giocatore del Barcellona. A mezzanotte il suo contratto è scaduto, e la Pulce, da oggi, potrebbe firmare con qualsiasi altra squadra. Il rinnovo non è ancora arrivato, ma dovrebbe farlo a breve. Il fuoriclasse argentino è impegnato in Copa America, ora è concentrato solo su quello.

Il presidente blaugrana Laporta ha lavorato l’intera stagione per trovare un accordo con il suo giocatore più rappresentativo. In Spagna sono sicuri: Messi rinnoverà col il Barcellona, è solo questione di tempo. C’è chi è pronto a scommettere che il rinnovo verrà annunciato già oggi, ma al momento, ufficialmente, Messi è svincolato.

L’argentino l’anno scorso ha espresso più volte la volontà di voler lasciare il club, ma il presidente dell’epoca, Bartomeu, fece di tutto per convincerlo, Come sta facendo anche Laporte, che spera di annunciare il rinnovo in tempi stretti, per evitare danni di immagine e soprattutto che qualche altro club possa ingolosire Messi.

Non è un mistero che l’argentino voglia concludere la sua carriera in patria, al Newell’s Old Boys, squadra di cui è tifoso, ma quel momento non è oggi. Forse tra due anni, quando scadrà il contratto biennale che il Barcellona è pronto a mettere nero su bianco. Si attende solo l’annuncio, ma la notizia ha del clamoroso: Messi è senza contratto.