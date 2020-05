Messi incorona Lautaro Martinez: “E’ impressionante”

Che la parola di Messi all’interno dello spogliatoio del Barcellona conti quanto, se non più, di quella di ogni allenatore che sia passato in blaugrana, è ormai un concetto assodato. E non sorprende quindi che la Pulce abbia anche un notevole peso specifico anche nelle scelte in sede di mercato, indirizzate spesso a sublimare lo sconfinato talento dell’argentino.

Ed è per questo, forse, che da mesi ormai Messi si spende in dolci parole per il suo compagno di nazionale Lautaro Martinez, nonché attaccante dell’Inter esploso definitivamente quest’anno dopo mesi di gavetta in Serie A. El Toro, come è chiamato in patria, è entrato nel mirino del Barcellona, sponsorizzato proprio dallo stesso Messi.

“Lautaro è spettacolare”

In un’intervsta rilasciata al Mundo Deportivo, Messi ha elogiato il giovane attaccante, confermando però di essere all’oscuro da eventuali trattative tra i club: “Se devo essere sincero non so se ci sono state o ci sono trattative, non ne ho idea. Credo di averlo già detto, Lautaro è un attaccante impressionante, soprattutto perché credo che sia completo e con molte qualità. È molto forte, dribbla bene nell’uno contro uno, segna tanti gol, sa proteggere la palla, nell’area di rigore combatte contro chiunque, resiste, si gira, va via da solo”.

Prosegue l’elogio dell’argentino al Toro: “Lautaro è spettacolare, si vedeva che sarebbe diventato un grande calciatore, ora è esploso e lo sta dimostrando. È molto simile a Luis Suarez, entrambi si muovono molto bene con il corpo e hanno lo stesso modo di tirare in porta. Bisognerà vedere cosa succederà con lui e con gli altri nomi che circolano sul mercato”, ha concluso Messi.