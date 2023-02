Messico, ex direttore zoo sotto accusa: “Ha cucinato capre pigmee per festa natalizia”

(Adnkronos) – L’ex direttore di uno zoo nel sud del Messico ha ucciso quattro delle capre pigmee del giardino zoologico e le ha servite a una festa natalizia. Lo ha reso noto Fernando Ruiz Gutierrez, direttore del reparto di fauna selvatica del dipartimento statale per l’ambiente, accusando l’ex direttore José Rubén Nava.

“Questi quattro animali – ha detto – sono stati macellati e cucinati nei locali dello zoo e sono stati serviti alla festa di fine anno. Il che ha messo a rischio la salute delle persone che li hanno mangiati, perché questi animali non erano adatti al consumo umano”. Rubén Nava è stato sostituito come direttore dello zoo di Chilpancingo il 12 gennaio in seguito alla morte di un cervo. Ma i funzionari del dipartimento statale per l’ambiente hanno detto che alcuni animali nello zoo sarebbero stati venduti, scambiati o mangiati per ordine di Nava, aggiungendo che anche cervi e bovini Watusi sono stati venduti a privati, senza una contabilità adeguata.

Nava avrebbe anche scambiato una zebra con alcuni strumenti necessari per lavori da effettuare nello zoo, ma un’ispezione non ha trovato nella struttura alcuno di tali strumenti.