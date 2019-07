Messico, la grandine a Guadalajara è da record

È stato uno dei fenomeni atmosferici più incredibili nella storia del Messico. La grandine è caduta copiosa a Guadalajara, nel primo mattino, il 30 giugno 2019.

La grandinata ha assunto presto connotati straordinari, al punto che in breve tempo sono si sono ammassati centimetri e centimetri di ghiaccio in strada, non solo a Guadalajara ma anche con grande intensità a Tlaquepaque.

Aggiornamento ore 00,30

Grandine in Messico da record: a Guadalajara metri di ghiaccio in strada

La grandinata da record in Messico è stata innescata da un temporale violentissimo, ed è stata intensa e particolarmente duratura. In questo modo, sul terreno si sono accumulate grandi quantità di ghiaccio, offrendo uno spettacolo non consueto ai cittadini messicani.

In alcuni casi, come a Tlaquepaque, si è misurato addirittura un metro di altezza per il ghiaccio piovuto dal cielo e accumulato in strada. Disagi abbastanza evidenti, con la grandine che è entrata in case e negozi e ha sommerso i piani terra.

Aggiornamento ore 7.00

La grandinata epica in Messico ha creato non poche difficoltà alla rete fognaria e delle tubature, che si sono riempite di grandine.

La Protezione Civile messicana si è attivata con gli interventi di pulizia delle strade mediante mezzi spazzaneve e pale meccaniche, oltre che per appurare i danni dell’imponderabile evento meteorologico.

Aggiornamento ore 8.00