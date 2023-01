Messina Denaro choc, una paziente oncologica: “Dava il numero alle mie amiche. Era gentile”

L’anteprima di una testimonianza choc, quella che l’emittente televisiva Tv2000 ha mandato in onda nel corso del tg serale, che spiega l’assoluto stato d’animo di ‘tranquillità’ che caratterizzava l’attuale ’capo dei capi’, da oltre 30 anni uno dei mafiosi più ricercato nel paese.

Matteo Messina Denaro, la testimonianza choc di una paziente oncologica con la quale faceva la chemio

Dunque, come fosse un attempato ‘piacione’ qualsiasi, rivela una paziente oncologica della clinica privata palermitana ‘La Maddalena’ (dove stamane il superlatitante è stato poi arrestato boss dai carabinieri del Ros), neppure in circostanze così delicate, Matteo Messina Denaro non perdeva occasione per fare il playboy.

Matteo Messina Denaro, la Donna: “Faceva la chemio con me ogni lunedì. Stavamo nella stessa stanza, era molto gentile”

Nel video, che Tv200 trasmetterà domani alle 15.15, nell’ambito del programma ‘Siamo noi‘, la paziente racconta: “Faceva la chemio con me ogni lunedì. Stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile“.

Matteo Messina Denaro, la Donna: “Fino a stamattina si è messaggiato con una mia amica, ora sotto choc”

Ma non solo, rivela, “Ci sono anche mie amiche che hanno il suo numero di telefono. Lui mandava messaggi a tutti. Ha scambiato messaggi con una mia amica fino a questa mattina. Lei è ora sotto shock a casa“.

Matteo Messina Denaro, la Donna: “Ho fatto la terapia con lui da maggio a novembre… era un boss, incredibile”

Ed ancora, prosegue la paziente, “Veniva chiamato Andrea“, poi ripete a se stessa ancora incredula: “Ho fatto la chemio con un boss, incredibile“. La donna, racconta, “ho fatto terapia da maggio a novembre. Abbiamo fatto la terapia insieme per tutta l’estate e lui veniva anche con la camicia a maniche lunghe“.

