Messina Denaro, i video del boss al supermercato. Indagati i due figli del suo autista

Era un quotidiano qualunque quello che raccontano gli ultimi giorni in libertà del boss Matteo Messina Denaro. Come rivelano i video che gli uomini del Ros hanno girato prima di serrare la corda, con grande tranquillità il super latitante usciva in pieno giorno dall’appartamento di vicolo San Vito (a quanto sembra acquistato per lui dal ‘suo alias’, il geometra Andrea Bonafede), per andare fare la spesa sul supermercato. E chissà se qualcuno, facendo la fila, osservando quel distinto signore ordinare la carne tritata al banco carni, o scegliere un detersivo, anche se per un attimo, ha avuto la sensazione di aver già visto quel volto.

Messina Denaro, iscritti nel registro degli indagati per favoreggiamento aggravato i due figli del suo ‘autista’

Il resto è ormai fin troppo noto. La situazione va avanti, così come le indagini. Ieri è stata la volta dell’arresto – inevitabile- del geometra Bonafede, ed oggi è toccato ai due figli di Giovanni Luppino (‘autista’ del boss), entrambi iscritti nel registro degli indagati. Nello specifico i due (Vincenzo ed Antonio), risultano accusati di favoreggiamento aggravato. Anche questo era nell’aria, visto che proprio ieri gli inquirenti hanno proceduto alla perquisizione delle rispettive abitazioni, sempre nel comune trapanese di Campobello di Mazara. C’è infatti da tenere conto che, all’interno di un’area recintata di proprietà dei due fratelli, la Polizia Scientifica ha ritrovato la Giulietta nera usata da Messina Denaro.

Max