Messina Denaro, nel terzo covo al momento nulla di interessante, a parte il poster de ‘Il Padrino’

Proseguono, serrate, le indagini degli inquirenti, circa il mondo e le frequentazioni di Matteo Messina Denaro. Ed oggi, in coincidenza del terzo giorno dall’arresto del boss, ecco che è stato rintracciato, sempre nell’ambito cittadino di Campobello di Mazara, il terzo covo usato dal super latitante.

Messina Denaro, il terzo covo è stata in realtà la sua prima abitazione a di Campobello di Mazara

Anzi, come avrebbero ricostruito gli investigatori, quello scoperto oggi dalla Polizia, sarebbe in realtà stata la prima abitazione usata da Messina Denaro in questo piccolo comune del trapanese. nel Trapanese. Disabitato dallo scorso giugno, all’interno dell’appartamento regnava il vuoto, anche se gli uomini della Scientifica lo stano setacciando nei minimi particolari, alla scoperta di eventuali ‘nascondigli segreti’.

Messina Denaro, ad oggi le attenzioni degli inquirenti sono concentrate sul ‘libro mastro’ del boss

Facendo un rapido riassunto dei tre ‘covi’ usati dal latitante, al momento, se è vero che nel secondo sono state trovate collane, bracciali ed oggetti d’oro, è tuttavia su quanto rinvenuto nel primo che gli inquirenti sono totalmente concentrati. Ieri è stato infatti rivelato del ritrovamento di una sorta di ‘libro mastro’, con all’interno segnati a mano dal boss numeri, nomi, sigle. Nello specifico, anche un taccuino dove, tra riflessioni e pensieri (per lo più rivolti alla figlia – che si è sempre rifiutata d’incontrarlo – vi sarebbe anche una fitta rete di 8indizi, che potrebbero aiutare gli investigatori a ricostruire i suoi eventuali spostamenti in questi ultimi anni.

Messina Denaro, anche lui (come da tradizione) aveva una sua debolezza: il poster del film ‘Il Padrino’

Poi, come si conviene a margine di queste operazioni, che entrano anche nell’intimità di certi personaggi, non poteva mancare una nota di ‘colore’. Se infatti il covo di Provenzano stupì tutti per la frugalità nella quale il ‘Capo dei capi’ viveva (circondato da santini, icone ed effigi religiose), in casa di Messina Denaro spiccava invece in primo piano Marlon Brandon nel poster cinematografico del film di Coppola ‘Il Padrino’.

Messina Denaro, nel covo anche un quadro di ‘Joker’

Visto che ‘funziona sempre’ specie se poi concorre a delineare il profilo criminale di un soggetto di tale calibro, gli investigatori hanno reso noto che nel terzo covo, è stato trovato anche un quadro a colori con ritratto il Joker interpretato da Joaquin Phoenix, con sotto la didascalia ‘C’è sempre una via d’uscita ma se non la trovi sfonda tutto‘.

