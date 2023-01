Messina Denaro, rinvenuto un ‘libro mastro’ dove il boss annotava numeri e sigle

Le serrate e minuziose indagini seguite al blitz che ha fatto scattare le manette ai polsi del super latitante Matteo Messina Denaro, come noto hanno portato all’individuazione di due distinti covi (circa 40 metri uno dall’altro), usati dal boss.

Inizialmente nel primo, di particolarmente ‘interessante’ sulle prime sembra non sia stato trovato granché, salvo un agendina che il ‘capo de capi’ usava per fissare i suoi pensieri, le sue annotazoni. In particolare, Messina Denaro sembrava crucciarsi del fatto che la figlia Lorenza – stando a quanto riferito, non ha mai visitato dalla nascita – si è sempre rifiutata di incontrarlo. Poi, a testimonianza di un preciso ordine nel quale agiva il latitante, son state rinvenute delle scatole dove, ben riposte, erano conservati gi scontrini di ristoranti, bar e boutique e, in un’altra tutta la sua documentazione sanitaria: con cartelle cliniche, analisi e visite effettuate.

Messina Denaro, da indagini approfondite è emerso un ‘libro mastro’ dove il boss annotava numeri e sigle

Tuttavia, notizia invece uscita poco fa, gli investigatori avrebbero invece sequestrato anche un scatolone con all’interno diversi carteggi e documenti. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, si tratterebbe di una sorta di libro mastro, redatto a mano, dove il boss avrebbe riassunto diverse ‘relazioni’, e presunti riferimenti a cose o persone. Un “reperto ritenuto molto importante”, che necessita però di analisi approfondite.

Messina Denaro, nel secondo covo rinvenuto un ‘tesoretto’ costituito da colane, bracciali e pietre preziose

Molto più fruttuoso invece in termini economici, come riferito, il sopralluogo nel secondo covo, sempre a Campobello di Mazara (nel trapanese) dove, sebbene non si tratti del ‘tesoro’ che viene attribuito a Messina Denaro, in una sorta di bunker nascosto dietro un armadio scorrevole, sono state trovate collane e bracciali di grande valore, oltre a diamanti e smeraldi. Pietre reziose che saranno ora analizzate per scoprirne l’effettivo valore, comunque di certo notevole.

Max