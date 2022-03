Meta e Google, Ue indaga su accordo pubblicità

(Adnkronos) – La Commissione Europea ha avviato un’indagine approfondita antitrust per verificare se un accordo tra Google e Meta (già Facebook) sui servizi di pubblicità on line ha violato o meno le regole Ue in materia di concorrenza. L’accordo tra i due colossi Usa oggetto dell’indagine, detto Jedi Blue, risale al 2018: l’esecutivo Ue teme che possa far parte dei tentativi di escludere i servizi concorrenti del Bidding Programme di Google, riducendo la concorrenza nel mercato della pubblicità on line a detrimento degli inserzionisti e in ultima analisi dei consumatori.