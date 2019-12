Meteo a Milano Capodanno 2020: le previsioni di oggi 31 dicembre 2019. Che tempo farà a San Silvestro

Sta per finire il 2019 ed è partito il conto alla rovescia verso il 2020: è arrivato Capodanno, e nella notte di San Silvestro ci si prepara tutti a far festa, in pubblico nelle piazze o nei principali luoghi di ritrovo. Con un unico dubbio. Che tempo farà a Capodanno?

Sono proprio le condizioni atmosferiche, meteorologiche a farci preoccupare. Pioverà, farà freddo, ci sarà gelo? Sarà possibile stare all’aperto a Capodanno nelle nostre città?

Che 31 Dicembre 2019 sarà dal punto di vista meteorologico? Più in generale, quale sarà il meteo per Capodanno 2020? Ecco in particolare cosa succederà nella città di Roma, una delle mete più gettonate scelte per festeggiare la notte di San Silvestro e l’arrivo del nuovo anno.

Ecco il meteo di Milano per il Capodanno 2020 secondo le previsioni atmosferiche di quest’oggi, 31 Dicembre 2019.

Meteo a Milano Capodanno 2020: che tempo farà oggi 31 dicembre

Partiamo da un dato generale sulle condizioni dal punto di vista atmosferico a Milano e nel territorio lombardo in generale. Nel dettaglio, nell’ultimo giorno dell’anno, oggi martedì 31 dicembre, che tempo farà a Milano?

Niente panico, amanti della vita notturna meneghina e cittadini e turisti che avete scelto il capoluogo lombardo per far festa a Capodanno.

A Milano tempo in gran parte sereno, con un predominio di sole di giorno e clima pacato nella notte che porta al 2020: anzi, tranne nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 9°C, la minima di 1°C e si registreranno venti del mattino deboli da Ovest, e al pomeriggio deboli altrettanto, ma da Ovest.

Aggiornamento ore 00,41

E nelle restanti zone della Lombardia invece che temperature e che clima ci sarà da aspettarci? Pioverà, farà freddo, ci sarà gelo? Ecco cosa dicono le previsioni per questo Capodanno 2020 in tutta la zona.

Meteo Capodanno 2020: le previsioni in Lombardia

Nessun dramma. Tempo in gran parte soleggiato in tutta la zona, e anche in montagna, tranne qualche maggiore nuvolosità verso sera. Consueto banco di nebbia sulla pianura, e nella zona del Po. Temperature in crescita, anche sopra media e specie nella zone di montagna, un pò più tendenti al gelo in aperta pianura verso le ore più basse della notte.

Nell’area nord, nord est, nell’ambito dei confini regionali, potrebbero registrarsi occasionali, e comunque lievi situazioni di precipitazioni. Che, comunque, non dovrebbero avere nè forte durata, nè eccessiva forza di impatto.

Aggiornamento ore 5,01

Meteo Capodanno 2020: le previsioni del tempo a Sondrio

A Sondrio cieli a dir poco poco nuvolosi, con tuttavia lievi rannuvolamenti verso sera: non sono previste piogge. La temperatura massima: 10°C. La minima -4°C.

I venti al mattino assenti o deboli, idem al pomeriggio. Insomma, nella zona di Sondrio nessun problema per far festa in strada.

Meteo Capodanno 2020: le previsioni del tempo a Mantova

La situazione meteo a Mantova sarà pressoché in linea con quanto detto finora per la restante zona regionale.

A Mantova si godrà infatti di una giornata di pieno sole, con le consuete e tradizionali situazioni di normale rannuvolamento verso la sera, ma anche qui non sono previste piogge.

La temperatura massima? 8°C. Mentre la minima sarà sui -1°C: quanto ai venti, saranno al mattino deboli da Ovest, così come al pomeriggio e stessa cosa per la sera. Clima ottimale, considerato il periodo dell’anno, per far festa in piazza.

aggiornamento ore 8,20