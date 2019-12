Meteo a Palermo Capodanno 2020: le previsioni di oggi 31 dicembre 2019. Che tempo farà a San Silvestro

A un passo dal dare i saluti al 2019 e dall’arrivo del tanto atteso 2020 non ci si chiede solo che ne sarà di noi nell’anno che verrà, ma dal punto di vista più attuale e pratico, ci si pone due domande tra loro concatenate.

La prima: come si festeggia il Capodanno, e la notte di San Silvestro? Ovunque si vuol fare festa e per molti la scelta giusta è quella di scendere nelle piazze delle varie città, dove gli eventi di capodanno pubblici e gratuiti sono davvero numerosi.

A questo si collega il secondo dilemma: che tempo farà a Capodanno? Le condizioni atmosferiche, meteorologiche fanno spavento. Non che siano previste grosse situazioni di preoccupazione, anzi.

Ma è l’idea di non saper che tempo farà mentre si vuole festeggiare il capodanno a tenere banco. Pioverà, farà freddo, ci sarà gelo? Sarà possibile stare all’aperto a Capodanno nelle nostre città? E in particolare, a Palermo?

Che 31 Dicembre 2019 sarà dal punto di vista meteorologico? Più in generale, quale sarà il meteo per Capodanno 2020? Ecco in particolare cosa succederà nella città di Palermo, una delle mete più gettonate scelte per festeggiare la notte di San Silvestro e l’arrivo del nuovo anno. Cosa ci sarà da aspettarci in terra partenopea?

Ecco il meteo di Palermo per il Capodanno 2020 secondo le previsioni atmosferiche di quest’oggi, 31 Dicembre 2019.

Meteo a Palermo Capodanno 2020: che tempo farà oggi 31 dicembre