Meteo a Roma Capodanno 2020: le previsioni di oggi 31 dicembre 2019. Che tempo farà a San Silvestro

Sono le ultime frenetiche ore del 2019 e quelle, di fatto, che ci accompagneranno al fatidico countdown che condurrà tutti noi verso il 2020: è arrivato Capodanno, e nella notte di San Silvestro si promettono meraviglie, mirabilie, festeggiamenti e fuochi d’artificio, in senso letterale e metaforico.

Tutti pronti per far festa, tra baldoria in pubblico nelle piazze o nei principali luoghi di ritrovo, con pianificazioni ben dettagliate tutte all’insegna del divertimento: con un unico dubbio. Che tempo farà a Capodanno?

Già: è proprio questo il dubbio. Festeggiare può non dipendere solo dalla nostra volontà e disponibilità, ma proprio anche dalle condizioni atmosferiche, meteorologiche. Pioverà, farà freddo, ci sarà gelo? Sarà possibile stare all’aperto a Capodanno?

Che 31 Dicembre 2019 sarà dal punto di vista meteorologico? Più in generale, quale sarà il meteo per Capodanno 2020? Ecco in particolare cosa succederà nella città di Roma, una delle mete più gettonate scelte per festeggiare la notte di San Silvestro e l’arrivo del nuovo anno. Ecco il meteo di Roma per il Capodanno 2020 secondo le previsioni atmosferiche di quest’oggi, 31 Dicembre 2019.

Meteo a Roma Capodanno 2020: che tempo farà oggi 31 dicembre nella Capitale

Partiamo da un dato generale. Ci saranno per fortuna condizioni stabili dal punto di vista atmosferico a Roma benché potrebbe esser previsto, nel Lazio, qualche rischio minimo di pioggia.

Nel dettaglio, nell’ultimo giorno dell’anno il sole sarà offuscato solo da qualche rannuvolamento sulle regioni tirreniche: stando alle maggiori previsioni meteo a Roma per oggi martedì 31 dicembre in città ci sarà bel tempo.

Meteo a Roma Capodanno 2020: che tempo farà in città fino a tarda mattina

A Roma si avranno sostanzialmente cieli in prevalenza sereni o molto poco soggetti a rannuvolamenti: per tutta la giornata, non sono previste piogge in città.

La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 0°C, lo zero termico si posiziona a 2600m. I venti al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

aggiornamento ore 00,19

Meteo a Roma Capodanno 2020: La previsione nel resto del Lazio

E altrove, nella regione?

Condizioni di stabilità nell’ultimo giorno dell’anno anche in gran parte del Lazio. Il sole sarà predominante, giocandosi qualche zona d’ombra per poche nuvole sparse. Ci sarà nella Regione parecchio freddo al primo mattino con gelo specialmente nell’alto Lazio con, nel contempo, delle massime in rialzo evalori prossimi ai 10-12°C in pianura. Venti deboli e mari poco mossi.

Meteo Capodanno 2020 a Viterbo

A Viterbo cieli sereni o poco nuvolosi fino a tarda notte, non sono previste piogge. La temperatura massima girerà sugli 8°C, la minima verso i -2°C, deboli i venti al mattino deboli da Est, al pomeriggio deboli da Ovest-Nordovest.

aggiornamento ore 4,59

Meteo Capodanno 2020: le condizioni atmosferiche a Latina e dintorni

Quanto alla situazione di Latina, anche qui stabilità in senso generale: i cieli resteranno pressappoco sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata, e il capodanno andrà liscio anche fino a notte inoltrata, dal momento che non sono previste piogge.

Anche a Latina la situazione dela temperatura massima sarà in media con quella della Regione: infatti sarà di 11°C come massima mentre la minima si aggirerà sui -1°C.

Condizioni di venti più che accettabile: al mattino deboli e da Nord, al pomeriggio moderati e da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso.

Stessa situazione relativa con le zone del basso Lazio e della provincia latina confinante con la regione Campania: la situazione dal punto di vista della percezione delle temperature, anzi, almeno nelle ore di sole, sarà tendenzialmente migliore in questa zona. Nottata tranquilla, anche in quest’area, senza minacce di pioggia.

aggiornamento ore 8,02