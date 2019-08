Meteo: arrivano i temporali al Nord e al Centro

Le previsioni meteo non sono ottimistiche per questa seconda parte di agosto. Sono in arrivo temporali che da giovedì, oltre a colpire il Nord Italia, si sposteranno anche al Centro.

Le temperature ne beneficeranno, scendendo a valori in media con il periodo: niente più caldo africano degli ultimi giorni. Le temperature si abbasseranno anche nel Sud.

Aggiornamento ore 6.00

Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo.com, ha osservato che l’anticiclone africano e la nuova ondata di caldo al Centrosud andrà a scemare durante i prossimi giorni, con l’arrivo di un nuov apporto di area fresca dall’Atlantico.

“Le attuali possibilità di rovesci e temporali che interessano il Nord Italia andranno estendendosi anche alle altre regioni peninsulari. Non si tratterà dunque di un peggioramento organizzato tipico di perturbazioni ma solo di un moderato aumento della instabilità, specie al pomeriggio e in particolare su Nord Ovest, Alpi, prealpi e rilievi appenninici”.

Aggiornamento ore 7.00

I temporali previsti nella seconda parte di questaa settimana potranno essere anche di forte intensità, in particolare sull’arco alpino e sulle Prealpi, ama anche su Appennino centro meridionale e Toscana.

Tempo molto incerto anche in Pianura Padana con qualche fenomeno temporalesco. Il sole rimarrà negli altri posti, ma le temperature saranno più clementi di qualche grado, in media dai 2 ai 4 gradi in meno.

Aggiornamento ore 8.00