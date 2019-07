Meteo, bollino rosso allarme caldo oggi 25 Luglio 2019: ecco le città più calde e cosa fare

Allarme Meteo, bollino rosso per il troppo caldo oggi. L’Italia sta vivendo, già a dire il vero dalla giornata di ieri, le sue giornate più torride e bollenti. Ma che cosa sta succedendo?

Picco di caldo, preoccupazione e ansia e arsura a tutte le latitudini in Italia. Oggi, 25 Luglio 2019 è forse la giornata più calda dell’intera estate.

Ma quali sono le città più calde d’Italia oggi 25 Luglio 2019? E cosa occorre fare alla luce di questo bollino rosso?

Meteo, bollino rosso allarme caldo oggi 25 Luglio 2019: i consigli per sfuggire ai rischi dell’eccessiva temperatura

Le previsioni meteo prevedono per tutta la giornata di oggi 25 Luglio 2019 un caldo torrido pazzesco che, pare, durerà anche nei prossimi giorni: ecco dunque tutte le città da bollino rosso e cosa fare per sfuggire ai rischi.

Le medie stagionali sono impazzite. Proprio come a fine giugno l’Italia, un vortice di aria calda si abbatte sulla penisola rendendo la vita difficile a chiunque.

Molte le città contrassegnate dal Ministero della Salute con il bollino rosso per il caldo, cosa che dovrebbe diminuire nel weekend quando è previsto un leggero abbassamento delle temperature medie.

Quali sono le città bollino rosso per il caldo? Eccole. Per il Ministero della Salute le città a rischio e con il bollino rosso, per l’allerta massimo per il caldo sono 13.

Nello specifico le città bollino rosso per il caldo sono:

Bolzano

Brescia

Firenze

Perugia

Torino

Bologna

Frosinone

Genova

Pescara

Rieti

Roma

Trieste

Verona

In queste città, particolarmente a rischio, sono ancor più doverose certe precauzioni. Quali?

Se si usa l’aria condizionata in casa o in ufficio non esagerare per non imbattersi in colpi di caldo uscendo. Più in generale, non uscire nelle ore più calde e tenere le serrande chiuse con le finestre aperte.

E poi, ovvio, bere molta acqua per rimanere idratati e non perdere troppi liquidi. Evitate cibi pesanti e mangiate cose leggere: insalate, verdura e frutta e sali minerali.