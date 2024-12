Meteo, dopo le piogge migliora nel weekend: ma il Natale sarà ‘movimentato’

(Adnkronos) – A due settimane dal Natale il tempo è ancora capriccioso e potrebbe presentare, a breve, delle sorprese. Secondo le ultime previsioni meteo, la ex-Tempesta dell’Immacolata si è allontanata temporaneamente verso la Spagna ma, già dalle prossime ore, rimbalzerà indietro verso l’Italia, attenuata.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, ci spiega che vivremo un giovedì buono sulla penisola, salvo persistenza di nebbia in Val Padana e lungo il versante adriatico settentrionale; in Sardegna e Sicilia arriverà invece la pioggia e localmente ci saranno anche dei rovesci, specie dal pomeriggio: tutto ciò sarà associato al rimbalzo dell’ex Tempesta dell’Immacolata verso il nostro Centro-Sud.

Venerdì 13, infatti, sono attese piogge sparse su buona parte delle regioni centro meridionali con qualche piovasco non escluso anche su Liguria ed Emilia Romagna; nella giornata di sabato troveremo ancora un po’ di instabilità sulle stesse zone, mentre domenica il tempo migliorerà quasi ovunque salvo residui fenomeni sul meridione.

Il periodo che ci avvicinerà al Santo Natale sarà invece misterioso se non capriccioso: fino a giovedì 19 l’alta pressione dovrebbe dominare la scena con tanto sole in montagna e lungo le coste, nebbie e nubi basse saranno invece probabili nelle zone interne; tutto sommato comunque il tempo sarà buono.

Un primo capriccio (tendenza ovviamente da confermare) potrebbe scendere invece dalle zone polari, insieme a Babbo Natale, tra il 20 e il 22 dicembre: si tratterebbe di un ‘missile polare’ accompagnato da un netto calo termico e rovesci diffusi specie al Centro-Sud, con neve a bassa quota sugli Appennini e sul versante adriatico.

In seguito le temperature dovrebbero aumentare in modo sensibile con la rotazione delle correnti dai quadranti occidentali (si riapre la Porta dell’Atlantico): l’insidia oceanica potrebbe regalare tanta pioggia per il Santo Natale, con abbondanti nevicate sulle Alpi fino a quote di alta collina.

Sono tendenze da confermare, previsioni elaborate anche con l’intelligenza artificiale, proiezioni che, come sappiamo bene, hanno bisogno di altre decine di conferme per indicare la via maestra del meteo natalizio. Per adesso, crediamo in un Natale piovoso e in un weekend prenatalizio freddo e nevoso. Monitoreremo bene, mancano ancora 2 settimane.

Nel dettaglio:

Giovedì 12. Al Nord: cielo poco nuvoloso, nebbie e locali gelate in pianura. Al Centro: nubi sparse, peggiora in Sardegna. Al Sud: poco nuvoloso, rovesci in Sicilia.

Venerdì 13. Al Nord: nubi, piovaschi e nebbie. Al Centro: piogge dalla Sardegna verso il resto delle regioni entro sera. Al Sud: piogge in arrivo sulla Campania.

Sabato 14. Al Nord: molte nubi. Al Centro: piogge sparse sulle Tirreniche. Al Sud: piogge e rovesci.

Tendenza: tempo discreto domenica. Prossima settimana con l’Anticiclone delle Azzorre.