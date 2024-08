Meteo fine agosto: tornano le piogge ma il caldo non molla l’Italia

Negli ultimi giorni di agosto, l’Italia si prepara a fronteggiare una combinazione di piogge sparse e temperature elevate. Già a partire dalle prossime ore, l’atmosfera mostrerà segni di cambiamento, con un aumento della nuvolosità al Centro-Nord e precipitazioni che potrebbero diventare temporalesche, soprattutto in Piemonte, Lombardia e, in alcuni casi, anche in Veneto, soprattutto durante le ore mattutine. Tuttavia, molte altre regioni italiane, in particolare quelle del Centro-Sud, continueranno a sperimentare condizioni meteorologiche più asciutte. Nelle aree interne della Sicilia, le temperature potrebbero avvicinarsi ai 40°C, mentre altrove al Centro-Sud si prevedono temperature che supereranno facilmente i 35-37°C.

Nelle giornate di martedì 27 agosto e mercoledì 28 agosto, si attende un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche a causa dell’arrivo di una “goccia fredda” in quota. Questo fenomeno si verifica quando una zona atmosferica più fredda si isola dalla massa d’aria circostante, proveniente dalla depressione attiva tra l’Islanda e le Isole Britanniche. Gli effetti di questa goccia fredda porteranno a una maggiore instabilità atmosferica, soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud Italia. Temporali pomeridiani, accompagnati da grandinate, colpiranno diverse aree, inclusa la dorsale appenninica, le zone interne e la Sicilia. Martedì, anche molte zone della Toscana potrebbero essere interessate da questi fenomeni temporaleschi.

Aggiornamento ore 14

Nonostante l’aumento dell’instabilità meteorologica e l’arrivo di temporali, le temperature in Italia rimarranno significativamente al di sopra della media stagionale. Al Centro-Sud, i termometri registreranno valori superiori ai 33-35°C, mentre al Nord si attesteranno spesso oltre i 30-32°C. Questa situazione di caldo persistente è destinata a proseguire anche nei giorni successivi. A partire da giovedì, infatti, si prevede un aumento della pressione atmosferica, con una conseguente riduzione dell’instabilità e un ritorno a condizioni di tempo più stabile e soleggiato. L’anticiclone africano tornerà a dominare la scena, facendo aumentare ulteriormente le temperature massime, che nel fine settimana tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre potrebbero raggiungere i 37°C anche a Roma.

Aggiornamento ore 14,30

Lunedì 26 agosto: Al Nord, si prevede una giornata caratterizzata da molte nuvole e rovesci sparsi al mattino sulla Pianura Padana, con temporali che potrebbero verificarsi durante la notte. Al Centro, il cielo sarà molto nuvoloso con possibili piogge nelle zone montane. Al Sud, il tempo sarà prevalentemente sereno con condizioni di bel tempo.

Martedì 27 agosto: Al Nord, si prevede un tempo stabile e soleggiato, ad eccezione di qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro, ci sarà instabilità con temporali sparsi che interesseranno la Toscana, l’Umbria, il Lazio e gli Appennini. Al Sud, temporali interesseranno la Sicilia e le aree montuose appenniniche.

Mercoledì 28 agosto: Al Nord, il sole sarà prevalente con condizioni meteo stabili. Al Centro, sono previsti temporali pomeridiani sugli Appennini e nelle aree limitrofe. Al Sud, temporali continueranno a interessare la Sicilia e la Calabria, mentre saranno più occasionali in altre zone.

La tendenza meteo per la fine di agosto mostra un progressivo aumento del sole e delle temperature, con il caldo che tornerà a farsi sentire in tutta la Penisola. L’anticiclone africano si rafforzerà, portando a un’ulteriore stabilizzazione del clima e a giornate sempre più soleggiate. L’Italia si prepara dunque a chiudere il mese di agosto con temperature elevate e un clima estivo persistente.

Aggiornamento ore 15