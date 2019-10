Meteo: giovedì l’illusione, ma da venerdì… nuvoloni

Per chi abita nella Capitale, alzando gli occhi al cielo è facilmente prevedibile che uscire senza l’ombrello da casa sarebbe azzardato, salvo mettere in conto una bella ‘doccia’ fresca.

D’altra parte i meteorologi l’avevano annunciato, non è una settimana tranquilla sia sotto l’aspetto meteo che climatico. Ne sanno qualcosa in Liguria dove, da ore, la pioggia continua a martellare incessantemente, ingrossando pericolosamente torrenti e fiumi.

Ma non è che nel resto del Nord del Paese il tempo sia migliore, anzi. Per domani infatti gli esperti del sito ILMeteo.it prevedono il passaggio di una perturbazione che, senza complimenti, promette rovesci e temporali. Attività che potrebbero facilitare così l’esondazione di diversi corsi d’acqua e, per tale motivo, la Protezione Civile è già allertata.

Scendendo lungo lo Stivale, come dicevamo, non va certo meglio. I nuvoloni stanno ‘scendendo’ e la Toscana prima, ed il lazio dopo, avranno modo di appurare la violenza dei temporali in arrivo.

Dunque domani, mercoledì, salvo che nel Triveneto (dove occorrerà qualche ora in più), il maltempo ‘scivolerà’ lungo la dorsale appenninica, per poi approdare in particolare sulle coste del basso Lazio e della Campania.

E’ da giovedì che, lentamente, che la situazione generale andrà migliorando su gran parte della Penisola. Inevitabile però, laddove è ormai una costante (Nord e vallate), la presenza della nebbia.

E quando la maggior parte di noi tirerà un sospiro di sollievo perché ‘passata la bufera’… bugia! Già da venerdì si profila l’arrivo di una nuova perturbazione, che oltre a regalarci altra pioggia, dal week-end ci traghettare ad un’altra settimana altalenante…

Max