Meteo: Halloween porta fulmini e saette… da film horror

Vista l’ambientazione tipicamente ‘sinistra’, in prossimità della notte di Halloween – con sommo dispiacere per i bimbi in cerca di ‘dolcetti’ – tutto sommato un temporale scrosciante, di quelli con i fulmini che ‘flashano’ tutto, non è poi da considerarsi così ‘anomalo’.

Ed è questo che purtroppo prevedono gli esperti meteorologi del sito IlMeteo.it, introducendo questa nuova settimana che, fatalità, segnerà un’inversione climatica proprio a cavallo della ‘notte della zucca’.

Dunque addio all’alta pressione e benvenuto all’autunno che, già da domani (martedì), con l’ingresso di una perturbazione atlantica inizierà ad ‘annaffiare’ pesantemente il Nord. Mercoledì invece, l’avvento dei gelidi venti di Bora spargerà il freddo che, dal Nordest andrà ad interessare in primis i versanti adriatici, per poi allargarsi spalmandosi su tutta la Penisola. Nel frattempo (con il Nord ancora ‘a rischio’), ecco che le copiose piogge ed i temporali andranno a ‘salutare’ sia il Centro chee la Sicilia.

Se giovedì, per la notte di Halloween il maltempo si accanirà prevalentemente sul Sud, già dal giorno dopo – guastando il Ponte di Ognissanti – più perturbazioni renderanno ‘ostiche’ le gite fuori porta. O perlomeno, sarà d’obbligo munirsi di ombrello.

Nello specifico, venerdì 1 novembre, piogge e temporali interesseranno la fascia compresa dalla Sardegna al Lazio, e parte del Sud.

Infine, se sabato la pioggia andrà scemando al Sud, al Nord riapparirà nuovamente, per poi raggiungere il Centro nella giornata di domenica.

Attenzione al brusco calo delle temperature che, rispetto allo scorso fine settimana, potranno scendere di almeno ed oltre 10 gradi.

Max