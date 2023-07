Meteo Italia, Caronte colpisce ancora: picchi di 48 gradi

Meteo in Italia: un mix paradossale tra l’anticiclone africano Caronte e un break temporalesco: eventi estremi in contrasto tra caldo asfissiante da un lato e dall’altro grandine.

Quello di oggi secondo gli esperti sarà un caldo eccezionale, con Caronte che concederà un bis provocando l’ennesima ondata di calore con temperature che ancora ben oltre i 37-40°C su molte delle regioni, in primis centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori. Su Puglia, Sicilia e Sardegna sono previsti picchi massimi fin verso i 45-48°C.

Nord e sud divise: al nord ci sarà rischio precipitazioni, mentre l’anticiclone africano, in arrivo dal deserto del Sahara, temperature asfissianti.

Al nord, già in serata e poi tra il 25 e il 26 luglio l’ingresso di aria fresca e instabile in quota provocherà un vero e proprio break temporalesco. Le regioni a rischio saranno Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sul resto del Paese l’anticiclone africano Caronte dovrebbe riuscire a dominare ancora incontrastato, garantendo tanto sole e caldo, anche se via via meno intenso specie da Giovedì 27: in questo frangente si potrà notare un calo termico anche di 10-12 gradi rispetto all’inizio della settimana.