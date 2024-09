Meteo Italia, fine del caldo e inizio del maltempo

Il 5 settembre segna la fine dell’ondata di caldo afoso in Italia, con l’arrivo di una perturbazione che porta pioggia e temporali in gran parte del paese. Da Milano a Roma, passando per Veneto, Liguria, Toscana e Campania, il clima cambia drasticamente con temperature in calo e fenomeni atmosferici intensi. L’estate cede il passo a condizioni meteorologiche più instabili, mentre l’allerta per temporali e nubifragi si intensifica in diverse regioni, a partire dal nubifragio che ha colpito la capitale martedì. Questo cambiamento segna la fine del dominio del caldo estivo, sostituito da condizioni più fresche e umide.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso allerte di vario livello per molte regioni italiane. L’allerta arancione riguarda Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto, dove il rischio di temporali intensi e fenomeni violenti è più elevato. L’allerta gialla è invece attiva in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e in alcune aree delle regioni già colpite dall’allerta arancione. Sardegna, Sicilia e Calabria restano le uniche regioni esenti dalle allerte, almeno per ora. Il maltempo diffuso suggerisce a molti italiani di prepararsi ad affrontare giornate di pioggia e temporali intensi.

La forte pioggia prevista, specialmente nelle regioni settentrionali, ha fatto scattare l’allarme per il rischio idrogeologico. In Veneto, le aree del Basso Brenta-Bacchiglione, Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Basso Piave sono tra le più a rischio, con possibilità di criticità elevata. Anche il Po e i bacini scolanti nella laguna veneta richiedono particolare attenzione. Allerta arancione per possibili esondazioni è stata emessa per Lombardia, Toscana e Piemonte. La combinazione di terreni già saturi e forti piogge aumenta il rischio di allagamenti, frane e altre emergenze legate al territorio.

Le condizioni meteo attuali sono determinate dall’arrivo di aria polare dalla Groenlandia, che si mescola con il calore residuo presente sul Mediterraneo. Questo contrasto crea le condizioni ideali per nubifragi, con accumuli di pioggia che potrebbero superare i 150 mm in Lombardia e Piemonte. In queste regioni, è atteso che nelle prossime 24 ore cada più pioggia di quella registrata durante l’intera estate. Nonostante le condizioni estreme, il maltempo dovrebbe attenuarsi entro venerdì 6 settembre, quando si prevede il ritorno del sole in gran parte d’Italia.

Nonostante il forte maltempo del 5 settembre, le previsioni indicano un rapido miglioramento già dal giorno successivo. Da venerdì, il sole dovrebbe tornare a splendere quasi ovunque, con un weekend che si prospetta quasi estivo. Le temperature torneranno a salire, offrendo un fine settimana di relativa stabilità e condizioni meteorologiche favorevoli. Tuttavia, la breve parentesi di maltempo di inizio settembre segna una transizione stagionale, con l’autunno ormai alle porte.

