Meteo: la pioggia continuerà a scendere copiosa…

Non c’è nulla da fare: almeno fino a domenica prossima uscendo sarà obbligatorio ricordarsi di portare l’ombrello.

Che piaccia o meno infatti, gli esperti meteorologi del sito IlMeteo.it sono stati abbastanza chiari: non solo continuerà a piovere sul Paese fino a domenica prossima ma, attenzione, già per la prossima settimana è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione!

Domani quindi ancora Nordest, e Lombardia nello specifico, alle prese con un fronte temporalesco che scenderà lungo le regioni tirreniche, ‘sconfinando’ al Sud. L’attesa nevicata non tarderà quindi a palesarsi sopra i 1.600 metri, imbiancando così le Alpi lombarde. E se giovedì il forte maltempo sembrerà accanirsi solamente a svantaggio del Sud, con Puglia, Calabria e Sicilia ‘allagate’, nel frattempo il Nord-est dovrà guardarsi dall’arrivo di nuove, copiose, piogge. Ma la giornata peggiore sarà quella di venerdì con un ampio fronte temporalesco che si spalmerà lungo l’intero Stivale, dal Nord alle Isole, passando su Toscana, Umbria, Lazio, e Campania.

Per quel che riguarda le temperature, per altro già atteso da giorni, ecco il freddo, anche in virtù della neve che andrà scendendo sulle Alpi (anche su quelle settentrionali), non risparmiando quote inferiori.

