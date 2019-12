Meteo, ‘mai una gioia’: prima il gelo poi un ciclone

Un po’ come nella curiosa vicenda del ‘Giorno della marmotta’, dove il protagonista si svegliava ed era praticamente sempre lo stesso giorno, così appare da settimane in termini di condizioni meteo: pioggia e basta!

E’ vero che i meteorologi ci avevano avvertito, e che tutto sommato le temperature sono ancora ‘godibili’ ma, specie al Centro, dopo una bella domenica ‘temperata’ oggi non ci si aspettava di dover addirittura affrontare la ‘bufera serale’.

Ma ‘quelli del sito’ IlMeteo.it sono stati fin troppo chiari: anche questa settimana poggia e temporali.

Ma non solo, a giorni arriverà anche il temuto gelo e, come se non bastasse, anche un ‘bel’ ciclone.

La cosa che sembrerebbe ristabilire una sorta di equità, è che dopo quanto passato nelle settimane scorse, il Nord per un paio di giorni potrebbe ritrovare la gioia di lasciare l’ombrello a casa, a svantaggio però delle regioni del Centro-Sud, dove l’acqua davvero non mancherà.

Quindi, come annunciato, dalla notte tra martedì 3 e mercoledì 4, via libera al gran freddo e, da giovedì – via Sardegna – ecco irrompere anche il ciclone africano, decisamente convinto a guastarci anche il prossimo week-end…

Max