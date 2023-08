Meteo oggi, previsioni: ecco quando torna il caldo africano

(Adnkronos) – Entro il weekend torna il caldo africano: prepariamoci a un Ferragosto molto umido e molto caldo, avvertono i meteorologi.

Estate Mediterranea prima, Anticiclone Nordafricano poi. La settimana sarà divisa in due da condizioni simili, ma non uguali. Il tempo infatti sarà in prevalenza soleggiato, ma inizialmente avremo temperature gradevoli con l’Estate Mediterranea, poi torneremo a soffrire il caldo nordafricano dopo San Lorenzo, dicono gli esperti del sito www.ILMeteo.it.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ILMeteo.it, conferma questa sottile distinzione tra Estate Mediterranea ed Anticiclone Nordafricano: con Estate Mediterranea si intende il meteo del secolo scorso quando dominava l’Anticiclone delle Azzorre senza eccessi e le temperature massime arrivavano al più a 32-33 gradi. Di contro l’espansione, sempre più frequente con il cambiamento climatico, dell’Anticiclone Nordafricano riporterà il ‘Cammello’ in Italia dal weekend con picchi umidi di 36-37 gradi anche a Firenze e Roma.

Il ‘Cammello’ ovviamente rappresenta la gobba dell’Anticiclone nordafricano, l’espansione verso Nord dell’alta pressione subtropicale, che trascina con sé l’aria calda del Sahara. Insomma, sono previsti 3 giorni di caldo piacevole poi torneremo a sudare.

Nel dettaglio, oggi il cielo sarà sereno, solo a tratti velato per il rapido passaggio di cirri, nubi alte e sottili; le temperature massime al più raggiungeranno 32°C in Sicilia, 30°C a Firenze, Napoli e Roma e 29°C a Bologna. All’alba ha fatto fresco con minime che sono scese fino a 12-13°C in Pianura Padana, ma la nota più importante riguarderà il vento che, dopo aver favorito incendi diffusi in Sardegna, tenderà ad attenuarsi decisamente salvo residui refoli su Puglia e regioni ioniche.

Mercoledì 9 agosto sarà una giornata molto simile, ancora serena e gradevole dal punto di vista termico, con qualche nuvola pomeridiana in più solo sulle Alpi orientali (non esclusi brevi rovesci di calore) e vento debole ovunque.

Da San Lorenzo in poi, invece, il tempo cambierà senza cambiare: avremo lo stesso cielo, sereno o poco nuvoloso, avremo gli stessi venti, deboli o al più moderati, ma cambieranno le temperature minime e quelle massime che inizieranno a salire in modo significativo.

Nel prossimo weekend, e per almeno una settimana, tornerà l’Anticiclone Nordafricano: punte di 36-37°C al Centro Italia a salire, ma anche in Sardegna, Sicilia e parte del Sud. Al Nord le massime raggiungeranno 34 gradi, ma l’umidità ci farà soffrire: le temperature percepite saliranno fino a 40…andremo verso un Ferragosto molto umido e molto caldo, meglio preparare cocomero e gavettoni.

Martedì 8. Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: un po’ di nubi in Appennino, sole altrove. Ventoso su Puglia e settori ionici.

Mercoledì 9. Al Nord: ampio soleggiamento; qualche addensamento pomeridiano sulle Alpi orientali (alcuni veloci temporali). Al Centro: tutto sole. Al Sud: cielo sereno dal mattino fino a sera.

Giovedì 10. Al Nord: ampio soleggiamento. Al Centro: tutto sole. Al Sud: tutto sole e più caldo.

TENDENZA: tempo sempre stabile e soleggiato; soltanto sui settori alpini potranno verificarsi dei piovaschi pomeridiani. Temperature in deciso aumento.