Meteo Pasqua e Pasquetta 2020: che tempo farà in Italia questo weekend

Meteo Italia Pasqua e Pasquetta 2020

Nonostante l’emergenza Coronavirus quest’anno ci costringerà a passare Pasqua e Pasquetta a casa (siamo in attesa della nuova conferenza stampa di Conte che con molta probabilità prolungherà il lockdown il fino al 3 maggio) ecco la situazione meteo in tutta Italia per le giornate di domenica 12 aprile e lunedì 13 aprile 2020.

Le previsioni meteo per il prossimo weekend prevedono tempo stabile e ben soleggiato su tutta la penisola con temperature primaverili. In alcune zone d’Italia si raggiungeranno temperature fino a 25°C, nonostante ciò si prevede che dalla giornata di Pasquetta 2020 l’Italia sarà travolta da un lieve calo delle temperature con aumento di nuvolosità su parte delle nostre regioni occidentali.

Meteo Pasqua 2020

Il giorno di Pasqua 2020 (domenica 12 aprile) in Italia ci aspetta una giornata caratterizzata dal bel tempo. Come scrivono gli esperti del portale 3BMeteo, infatti, domenica “l’alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile e clima mite, anche se da ovest giungeranno le prime infiltrazioni umide che si paleseranno sotto forma di nubi alte e stratificate che inizieranno ad offuscare i cieli del Nord e della Sardegna, in tendenza anche delle regioni del medio-alto Tirreno”.

Meteo Pasquetta 2020

Per quanto riguarda le previsioni meteo di Pasquetta 2020 (lunedì 13 aprile) si evidenzia un inizio di leggero peggioramento, soprattutto al Nordovest, in Sardegna e sulle regioni del medio-alto Tirreno. Non sono da escludere infatti deboli piogge in serata su queste zone colpite da nuvolosità. Leggere diminuzioni di temperatura al Nord, in Sardegna e sul medio-alto Tirreno, a causa della maggior copertura nuvolosa.