Meteo: pioggia e grandine guasteranno le ferie di molti italiani fino a giovedì. Temperature giù di 10 gradi

Per i ‘malati’ della tintarella, e ancora di più per quanti stanno godendosi le ferie proprio in questi giorni, non è certo la notizia migliore ma, per chi, diviso fra casa e lavoro con queste temperature ‘infernali’, rappresenta invece un ‘attimo di respiro’!

A cosa ci stiamo riferendo? All’imminente arrivo, di qui a qualche ora, di un vortice che, di fatto, rappresenterà una sorta di crepa in questo torrido clima estivo.

Meteo: l’anticiclone africano ha le ore contate per l’arrivo di una breve perturbazione

Come spiegano infatti gli esperti del sito iLMeteo.it, l’anticiclone africano avrebbe le ore contate già da domani, quando dal Nordovest il buongiorno porterà copiosi scrosci d’acqua.

Pioggia e temporali che, nel corso della giornata di ‘spalmeranno’ sull’intero arco nordico, non lesinando violente grandinate (occhio ai raccolti).

Meteo: gli esperti invitano a ‘pazientare’ per due o tre giorni. Previsto un calo termico

E’ da mercoledì che questa perturbazione inizierà a scendere lungo lo Stivale, portando con se un sensibile calo termico, che i meteorologi ritengono fino ad un calo di 10°C rispetto ai giorni precedenti.

Dunque mercoledì e giovedì il centro del Paese diverrà teatro di temporali e, anche qui, improvvise grandinate.

Purtroppo questo non significa che nel frattempo al Nord tornerà il sole, no, seppure con minor intensità, qui persisterà un tempo nuvoloso ed instabile.

Nella serata di giovedì anche una buona parte del Sud potrebbe risentire di questa brusca inversione di rotta climatica.

Meteo: lentamente, da domani i nuvoloni inizieranno a coprire il Nord del Paese

Nello specifico, nel tardo di domani pomeriggio avremo i primi temporali al Nord e sulle Alpi occidentali, mentre altrove – Centro e Sud – sarà ancora il sole ed il caldo a farla da padrone.

Domani: probabilmente il giorno peggiore per il Nord del paese, martellato da temporali e grandine, a tratti anche violenti. Nel pomeriggio la parte alta del Centro inizierà a veder comparire i ‘nuvoloni’, che diverranno pioggia prima in Toscana, Marche ed Umbria, e poi nel Lazio dalle sera. Per il Sud sarà invece un ordinario giorno di piena estate.

Mercoledì: al Nord prevarrà ancora l’instabilità, con piogge e temporali a carattere sparso, alternati da improvvisi sprazzi di sole. Andrà migliorando al Centro, con il Sud ancora in piena estate.

Giovedì: sarà l’ultimo giorno di questa breve perturbazione, dunque tempo instabile ovunque, con un deciso calo delle temperature. Per il week-end invece rapido ritorno all’estate per un finesetttimana di ragni e sole da Nord a sud.

Max