Meteo – Rapido passaggio di una gelida perturbazione che, fino a giovedì, spingerà freddo e pioggia al sud

Annunciare l’evidenza è a dir poco inutile piuttosto, in molti si domandano per quanti giorni ancora saremo costretti a dove sopportare reggo e pioggia, decisamente sopra l media rispetto alla stagione.

Una domanda alla quale cerca di dare una risposta uno dei preparati meteorologi del noto sito iLMteto.it, Stefano Ghetti, secondo il quale addirittura, con il rapido innalzamento dell’alta pressione – che nello specifico segna la distanza fra le Azzorre e l’Islanda – sarà facilitata la discesa dalla scandinavia, di masse d’aria estremamente gelide.

Meteo, a complicare la situazione, i forti venti di Bora e Grecale, che soffieranno a quasi 100 km/h

Dunque già da domani sentiremo ancora più freddo, spiega il meteorologo, con il tempo che dalla Romagna per poi puntare verso sud, andrà via via a peggiorare. Complici di questo rapido aggravamento delle condizioni climatiche, l’ingresso dei venti forti di Bora e Grecale, che soffieranno a quasi 100 km/h, sia sul medio e basso Adriatico, che sullo Ionio ed il Tirreno.

Inevitabilmente, tutto ciò comporterà la comparsa – diffusa – di rovesci e temporali che come detto, a partire dall’area adriatica, andranno velocemente ad investire anche il Sud, con la Sicilia ‘osservata speciale’.

In città come Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma sono attese notti ‘glaciali’ almeno a 3-4°C

Va da se che, freddo a parte, se rovesci e temporali andranno ad angustiare il sud, nel resto del Paese la farà da padrone l’alta pressione che garantirà sole e cieli tersi. Per quanto riguarda invece il sud, almeno fino a venerdì bisogna rassegnarsi al brutto tempo e, in particolare, al crollo dei valori notturni. Tanto che , per le prime ore di venerdì, città come Milano, Bologna, Firenze e Roma sono attesi 3-4°C circa, che significheranno brina e gelate locali.

Da Nord a Sud, ecco il tempo che ci attende da qui al prossimo giovedì

Entriamo ora nello specifico delle previsioni climatiche della settimana, tracciate da iLMeteo.it:

OGGI – Nord: scarsi rovesci, con i cielo che andrà a coprirsi sopra il Nordest. Centro: mentre altrove splenderà ancora il sole, le nubi andranno ad intensificarsi sulle regioni Adriatiche. Al sud: a tratti nuvoloso, con scarse precipitazioni.

DOMANI – 13. Nord: clima in netto peggioramento sulle coste emiliano-romagnole, dove faranno al loro comparsa violenti rovesci. Centro: dalle regioni adriatiche l’ondata di maltempo andrà a coinvolgere anche la Sardegna meridionale. Il Lazio sarà appena ‘appena sfiorato’ da tale ‘abbrutimento’. Sud, le piogge che cadranno sulla Puglia, ‘poca cosa’ rispetto ai rovesci che interesseranno invece Sicilia e Calabria.

GIOVEDI – Nord: ‘strano a dirsi, ma qui a farla da padrone sarà un bellissimo sole. Centro: più o meno stessa situazione del settentrione. Sud: saranno soprattutto Sicilia e Calabria a dover subire il ‘colpo di coda’ di questa perturbazione ‘passeggera’.

